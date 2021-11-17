Байден запретил въезд в США чиновникам Никарагуа
Во вторник, 16 ноября, президент Джо Байден запретил въезд в США представителям властей Никарагуа
Об этом сообщается в постановлении Белого дома.
Президент Байден запретил чиновникам Никарагуа въезжать в Соединенные Штаты за политику и действия, нарушающие права человека и угрожающие демократии в государстве.
Запрет распространяется на президента Даниэля Ортегу, его супругу и вице-президента Росарио Мурильо и на всех членов правительства.
В документе отмечается, что указанные лица взрывают и наносят ущерб демократическим институтам и препятствуют возвращению демократии в Никарагуа. Ортега обвиняется в репрессиях против оппозиционных лидеров, журналистов и общественных деятелей во время подготовки к президентским выборам в ноябре 2021 года.
Ранее, 8 ноября , диктатора Даниэля Ортегу переизбрали на должность президента Никарагуа, которую он занимает уже 14 лет подряд. США не признали выборы свободными и справедливыми.
- Напомним, 2 февраля 2021 года Верховная Рада одобрила санкции в отношении Никарагуа из-за так называемого "консульства" в оккупированном Крыму.
- 14 июля стало известно, что оккупационное правительство Крыма договорилось о торгово-экономическом сотрудничестве с Никарагуа.
- 10 ноября СНБО ввел санкции в отношении учредителей так называемого представительства Никарагуа в оккупированном Крыму.
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