Байден запретил въезд в США чиновникам Никарагуа

Об этом сообщается в постановлении Белого дома.



Президент Байден запретил чиновникам Никарагуа въезжать в Соединенные Штаты за политику и действия, нарушающие права человека и угрожающие демократии в государстве.



Запрет распространяется на президента Даниэля Ортегу, его супругу и вице-президента Росарио Мурильо и на всех членов правительства.



В документе отмечается, что указанные лица взрывают и наносят ущерб демократическим институтам и препятствуют возвращению демократии в Никарагуа. Ортега обвиняется в репрессиях против оппозиционных лидеров, журналистов и общественных деятелей во время подготовки к президентским выборам в ноябре 2021 года.



Ранее, 8 ноября , диктатора Даниэля Ортегу переизбрали на должность президента Никарагуа, которую он занимает уже 14 лет подряд. США не признали выборы свободными и справедливыми.

Напомним, 2 февраля 2021 года Верховная Рада одобрила санкции в отношении Никарагуа из-за так называемого "консульства" в оккупированном Крыму.

14 июля стало известно, что оккупационное правительство Крыма договорилось о торгово-экономическом сотрудничестве с Никарагуа.

10 ноября СНБО ввел санкции в отношении учредителей так называемого представительства Никарагуа в оккупированном Крыму.