Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Байден заботится о политическом наследии
OPINION

Байден заботится о политическом наследии

22 декабря, 2022 четверг
08:06
Мнение

Черчилль приехал в США в Рождественские дни 1941 года и они стали началом стратегии победы во Второй мировой.

Главный политический сигнал от визита Зеленского в США — это то, что Байден лично и США готовы в целом приложиться к тому, чтобы остановить Путина и российский режим. Победа над этим режимом может стать личным достижением, своеобразным политическим наследием Байдена. И таким образом изменить мир в 21 веке.

Читайте также: Запад поставил Россию "на растяжку"

Победа над этим режимом может стать личным достижением, своеобразным политическим наследием Байдена. И таким образом изменить мир в 21 веке

Черчилль приехал в США в Рождественские дни 1941 года и они стали началом стратегии победы во Второй мировой. У нас немногие хорошо помнят историю, но в США все прекрасно помнят. Мы начали новую фазу войны и должны начать думать над общей стратегией победы. Приглашение Байдена совершить этот визит означает, что он к этому готов. Это и есть главная плохая новость для Путина.

Источник

Об авторе. Павел Климкин, дипломат, эксминистр иностранных дел Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Мир
Россия
Владимир Зеленский
Джо Байден
война с Россией
Павел Климкин
США
Читайте также:
21 декабря, 2022 среда
Зеленский отправился с визитом в США: встретится с Байденом и выступит в конгрессе
Автор Андрей Павлишин
21 декабря, 2022 среда
Зачем Зеленский ездил в Бахмут?
21 декабря, 2022 среда
Россия потеряла два важных преимущества для повторного наступления с территории Беларуси, - Згурец
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.61
    Покупка 39.61
    Продажа 40.3
  • EUR
    Покупка 41.15
    Продажа 42.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
22 декабря
08:35
Вел подготовку ко Дню флага РФ и составлял списки на сожжение украинских книг: в Харьковской области задержали коллаборанта
08:15
Тайвань поднял истребители, поскольку самолеты Китая вошли в его зону ПВО
08:07
Власти Белгородской области ищут добровольцев для рытья окопов, а ВСУ нанесли 16 ударов по районам скопления россиян – сводки Генштаба
07:45
Офис генпрокурора
В Украине возбуждено около 200 дел за незаконное распространение данных о локациях ВСУ
07:22
Россия приняла закон о пожизненном заключении для борьбы с украинским подпольем, - ЦНС
07:16
В оккупированной Горловке ВСУ уничтожили боевую машину десанта и ликвидировали 13 захватчиков, 4 из которых - офицеры
06:35
Хорватия выделит почти €3 млн на разминировочные машины для Украины
06:19
ЕС осудил попытки России закрыть Московскую Хельсинкскую группу
06:09
Болгария дополнительно выделила $20 млн в поддержку беженцев из Украины
05:43
Кремль не успеет существенно увеличить численность армии, пока продолжается война в Украине, - ISW
05:40
Украине получили более 200 тыс. доз вакцин для детских прививок от ЮНИСЕФ
05:12
Путин не решится применить ядерное оружие, риторика о нем направлена на внутреннюю аудиторию, - ISW
04:48
Временная защита для украинских беженцев в Австрии продлена до марта 2024 года
04:22
Дания выделила еще $43 млн на военную помощь Украине
03:55
Джо Байден
Байден поддержал предложение Украины провести форум мира уже этой зимой
03:40
Один террорист нашел другого и вопрос времени, когда они нападут на другую страну - Зеленский о союзе России и Ирана.
02:36
Обновлено
Мы победили Кремль в борьбе за умы людей мира, а теперь должны одолеть на поле боя, - Зеленский в конгрессе США
02:35
"Украинцам, которые проведут Рождество в окопах". Президенты стран Балтии изготовили свечи для украинских воинов
02:14
Чтобы освоить ЗРК Patriot, украинским военным понадобится несколько месяцев, — CNN
01:48
США ввели новые санкции против ЧВК Вагнера
01:21
Экс-главу Роскосмоса Рогозина ранили в ягодицы и голову в донецком ресторане
01:03
Обновлено
Зеленський и Байден
Совместная пресс-конференция Зеленского и Байдена по итогам встречи в Вашингтоне. Основное
00:56
"Он больше не субъект в отношениях с цивилизованными людьми": Зеленский в Вашингтоне о Путине
00:49
Месси определился с будущим в ПСЖ, - инсайдер Романо
00:26
Многие украинцы живут местью. Нет никакого справедливого мира с Россией, - Зеленский
00:20
Путин хотел ослабить НАТО, а вместо этого укрепил его, - Байден
00:15
Получение системы Patriot является важным шагом в создании воздушного щита над Украиной, - Зеленский
00:09
Это честь - быть рядом с Украиной в объединенной защите от жестокой войны, - Байден
2022, среда
21 декабря
23:56
Владимир Путин
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 21 декабря
23:15
Линн Трейси утвердили новым послом США в России
22:58
Ситуация с энергоснабжением в Киеве – самая плохая в стране, – гендиректор Yasno
22:47
Эксклюзив
Армия РФ нервничает и выискивает места для дислокации на Юге, и это расшатывает моральное состояние врага, - Гуменюк
22:38
Глава ПЦУ вручил Залужному орден Юрия Победоносца
22:23
Вице-президент США Камала Гаррис посетит заседание конгресса США, во время которого выступит Зеленский
22:13
"Очень нужная для Украины вещь": в Воздушных силах объяснили, как системы Patriot помогут в войне
22:04
Обновлено
Зеленский и Байден начали встречу в Белом доме
21:44
За сутки оккупанты 23 раза обстреляли приграничье Сумщины
21:42
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Провокация вагнеровцев на белорусско-украинской границе вполне вероятна. Колонка Сергея Згурца
21:30
Обзор
Зеленский в США "по следам Черчиля", Patriot для ВСУ и заявления Кремля об "упущенных шансах для мира". Мировые СМИ об Украине 21 декабря
21:26
Россияне несколько раз обстреляли село на Херсонщине, ранен 74-летний мужчина
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV