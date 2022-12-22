Главный политический сигнал от визита Зеленского в США — это то, что Байден лично и США готовы в целом приложиться к тому, чтобы остановить Путина и российский режим. Победа над этим режимом может стать личным достижением, своеобразным политическим наследием Байдена. И таким образом изменить мир в 21 веке.

Читайте также: Запад поставил Россию "на растяжку"

Победа над этим режимом может стать личным достижением, своеобразным политическим наследием Байдена. И таким образом изменить мир в 21 веке

Черчилль приехал в США в Рождественские дни 1941 года и они стали началом стратегии победы во Второй мировой. У нас немногие хорошо помнят историю, но в США все прекрасно помнят. Мы начали новую фазу войны и должны начать думать над общей стратегией победы. Приглашение Байдена совершить этот визит означает, что он к этому готов. Это и есть главная плохая новость для Путина.

Источник

Об авторе. Павел Климкин, дипломат, эксминистр иностранных дел Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.