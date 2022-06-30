Байден: "Я сказал Путину, что если он вторгнется в Украину, мир объединится против агрессии"

Об этом Байден заявил во время пресс-конференции, которая транслирует Эспрессо.

"Мы говорили о новых возможностях. Я сказал Путину, если он вторгнется в Украину, то НАТО будет объединенным. Мир объединится и защитится против агрессии. Это именно то, что произошло сегодня. Мы объединили наш союз и мы готовы к любым угрозам в будущем", - подчеркнул он.

По словам президента США, когда-то в Россию обратились как к партнеру и во время обсуждений практически не упоминали Китай, теперь это изменилось.

"НАТО тоже изменилось на этом саммите. Мы объединяем наших союзников против прямой угрозы, которую Россия представляет для Европы, а Китай - для мирового правопорядка", - добавил Байден.

15 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в рамках нового пакета помощи Украине от НАТО главное внимание будет уделено переходу от советского вооружения к технике стандартов Альянса.

29 июня в НАТО объявили , что войдет в новый пакет помощи Украине.

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