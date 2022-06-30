Байден: "Я сказал Путину, что если он вторгнется в Украину, мир объединится против агрессии"
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подчеркнул, что перед 24 февраля предупреждал Путина, что мир объединится, если Россия вздумает напасть на Украину, так и произошло
Об этом Байден заявил во время пресс-конференции, которая транслирует Эспрессо.
"Мы говорили о новых возможностях. Я сказал Путину, если он вторгнется в Украину, то НАТО будет объединенным. Мир объединится и защитится против агрессии. Это именно то, что произошло сегодня. Мы объединили наш союз и мы готовы к любым угрозам в будущем", - подчеркнул он.
По словам президента США, когда-то в Россию обратились как к партнеру и во время обсуждений практически не упоминали Китай, теперь это изменилось.
"НАТО тоже изменилось на этом саммите. Мы объединяем наших союзников против прямой угрозы, которую Россия представляет для Европы, а Китай - для мирового правопорядка", - добавил Байден.
- 15 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в рамках нового пакета помощи Украине от НАТО главное внимание будет уделено переходу от советского вооружения к технике стандартов Альянса.
- 29 июня в НАТО объявили , что войдет в новый пакет помощи Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.38
Покупка 34.38Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.94
- Актуальное
- Важное