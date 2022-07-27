Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение его врача.

У Байдена лихорадки нет, а симптомы почти полностью исчезли, отметил врач Кевин О'Коннор в записке в среду. Поэтому согласно меморандуму, обнародованному Белым домом, Байден прекратит свои строгие меры изоляции.

Журналисты также опубликовали письмо врача Байдена, в котором сказано, что он сдал два негативных антиген-теста ночью и утром, а симптомы практически полностью исчезли. Президент США продолжит носить маску и будет чаще делать тесты.

Фото своего негативного теста Байден опубликовал в Twitter, отметив, что возвращается к работе в Белом доме.

Back to the Oval.



Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF — President Biden (@POTUS) July 27, 2022

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила , что Байден 21 июля получил положительный результат теста на коронавирус, изолировался и перешел на дистанционную работу. 23 июля стало известно, что Джо Байден переносит заболевание в легкой форме.

25 июля его врач сообщил, что президент США почти избавился от основных симптомов COVID-19. 27 июля Байден завершил курс лечения от коронавирусной болезни, но еще находится на самоизоляции.

Отметим, Байден прошел полный курс вакцинации против COVID-19, а также принял две бустерные дозы вакцины.

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