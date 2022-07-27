Байден выздоровел. Врач сообщил о негативном тесте на коронавирус президента США
Президент США Джо Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19 во вторник вечером и в среду утром, после того как заразился коронавирусом на прошлой неделе
Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение его врача.
У Байдена лихорадки нет, а симптомы почти полностью исчезли, отметил врач Кевин О'Коннор в записке в среду. Поэтому согласно меморандуму, обнародованному Белым домом, Байден прекратит свои строгие меры изоляции.
Журналисты также опубликовали письмо врача Байдена, в котором сказано, что он сдал два негативных антиген-теста ночью и утром, а симптомы практически полностью исчезли. Президент США продолжит носить маску и будет чаще делать тесты.
Фото своего негативного теста Байден опубликовал в Twitter, отметив, что возвращается к работе в Белом доме.
Back to the Oval.— President Biden (@POTUS) July 27, 2022
Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF
- Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила , что Байден 21 июля получил положительный результат теста на коронавирус, изолировался и перешел на дистанционную работу. 23 июля стало известно, что Джо Байден переносит заболевание в легкой форме.
- 25 июля его врач сообщил, что президент США почти избавился от основных симптомов COVID-19. 27 июля Байден завершил курс лечения от коронавирусной болезни, но еще находится на самоизоляции.
- Отметим, Байден прошел полный курс вакцинации против COVID-19, а также принял две бустерные дозы вакцины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.84
Покупка 38.84Продажа 39.81
-
EUR
Покупка 39.07Продажа 40.23
- Актуальное
- Важное