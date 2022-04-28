Байден выступит с речью, в которой пойдет речь об Украины
В Белом доме 28 апреля президент США Джо Байден выступит с обращением об Украине
Об этом свидетельствует его график, распространенный в СМИ, передает The Hill.
В 10:45 по местному времени (17:45 по киевскому, - ред.) Джо Байден "выступит с ремарками об Украине". Трансляцию обращения будут вести из комнаты Рузвельта в Белом доме.
Президент США обратится к американцам после поездки госсекретаря и министра обороны в Киев, где они встречались с украинским руководством.
- 24 апреля Киев посетили госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. 25 апреля Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров с Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином речь шла о помощи ВСУ, финансовой поддержке, усилении санкций против РФ и гарантиях безопасности Украины.
- 25 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил убеждение, что независимая Украина будет существовать дольше , чем находиться у власти российский диктатор Владимир Путин.
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