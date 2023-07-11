Об этом пишет EFE.

По словам высокопоставленного чиновника США, на которого ссылается издание, Байден хочет отменить так называемый План действий по членству (ПДЧ) для Украины.

"Это будет означать, что украинскому правительству не придется участвовать в многолетней программе, чтобы продемонстрировать, что оно провело военные, экономические и политические реформы, необходимые для вступления в Альянс", - говорится в сообщении.

Что известно о вступлении Украины в НАТО и ПДЧ

11-12 июля пройдет саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в Альянс .

13 июня генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО.

16 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО. В этот же день сейм Польши принял резолюцию о поддержке вступления Украины в НАТО.

10 июля стало известно, что в НАТО достигли консенсуса по отмене ПДЧ для Украины. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции перед саммитом НАТО в Вильнюсе подтвердили, что в Альянсе ищут консенсус об отмене Плана действий по членству для будущего вступления Украины в НАТО.

Также президент Литвы Гитанас Науседа считает, что время обещаний истекло и Украина на предстоящем саммите НАТО должна получить реальные гарантии вступления в Альянс.

Впоследствии в Белом доме официально подтвердили, что встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится в среду, 12 июля, на саммите НАТО в Вильнюсе.

Во вторник, 11 июля, в литовском Вильнюсе начинается двухдневный саммит НАТО. На нем должно решиться, получит ли Украина приглашение на членство в Альянсе и гарантии безопасности. Эспрессо в режиме онлайн следит за событиями первого дня саммита. Детальнее - по ссылке.