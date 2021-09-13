Байден высказался за вступление Украины в НАТО, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

По его словам, Байден добавил, что решение не полностью зависит от США.

"Но это зависит не только от меня", - привел Зеленский слова американского президента.

Зеленский добавил, что речь о "выходе" США из Украины не идет.



"Я сказал президенту Байдену о возможном выходе из Украины: что это значит -" уйти из Украины "? Все полностью наоборот - США должны наращивать свое присутствие", - сказал Зеленский.