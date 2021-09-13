Байден высказался за вступление Украины в НАТО, - Зеленский
Президент США Джо Байден поддерживает вступление Украины в Североатлантический Альянс
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.
По его словам, Байден добавил, что решение не полностью зависит от США.
"Но это зависит не только от меня", - привел Зеленский слова американского президента.
Зеленский добавил, что речь о "выходе" США из Украины не идет.
"Я сказал президенту Байдену о возможном выходе из Украины: что это значит -" уйти из Украины "? Все полностью наоборот - США должны наращивать свое присутствие", - сказал Зеленский.
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