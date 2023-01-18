Байден выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Броварах

Об этом говорится на официальной интернет-странице Белого дома.

"Мы с Джилл выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям всех погибших в трагической аварии вертолета в Украине сегодня утром, включая министра внутренних дел Дениса Монастырского и других высокопоставленных должностных лиц украинского правительства. Наши сердца также с десятками мирных жителей, которые были убиты или ранены, включая драгоценных детей и их семьи", - говорится в сообщении.

Байден отметил, что Денис Монастырский и его команда были "глубоко вовлечены в сохранение демократии в Украине" - как к ее защите от российской агрессии, так и к реформам для укрепления украинских институтов в войне и в будущем.

"Реформатор и патриот, господин Монастырский отстаивал волю украинского народа. Мы будем продолжать уважать это наследие, прилагая усилия для укрепления украинских институтов, и в нашем неизменном партнерстве с народом Украины будем поддерживать яркое пламя свободы. Сегодня мы молимся за исцеление для раненых и утешение для тех, кто потерял близких. Соединенные Штаты поддерживают народ Украины перед лицом этой трагедии, и до тех пор пока это будет нужно", - сказал президент США.

В среду, 18 января, вблизи детского сада в Броварах упал вертолет, после трагедии идентифицировали 14 погибших, среди которых - руководство Министерства внутренних дел Украины.

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