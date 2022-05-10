Байден выразил обеспокоенность, что Путин не может найти выхода из войны в Украине

Об этом президент США сказал, выступая на политическом сборе денег в пригороде Вашингтона, сообщает Reuters.

Он обеспокоен тем, что у "Путина нет выхода из войны" РФ против Украины.

Президент США отметил, что Путин ошибочно считал свое вторжение в Украину путем к расколу НАТО и ЕС. США и многие европейские страны сплотились на стороне Украины.

"Я уверен, что Путин верил, что он может разрушить НАТО, что он верил, что может разрушить Европейский Союз", - добавил Байден.

9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.

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