Байден выразил обеспокоенность, что Путин не может найти выхода из войны в Украине
Президент США Байден выразил обеспокоенность тем, что Путин не может найти выхода из войны РФ в Украине
Об этом президент США сказал, выступая на политическом сборе денег в пригороде Вашингтона, сообщает Reuters.
Он обеспокоен тем, что у "Путина нет выхода из войны" РФ против Украины.
Президент США отметил, что Путин ошибочно считал свое вторжение в Украину путем к расколу НАТО и ЕС. США и многие европейские страны сплотились на стороне Украины.
"Я уверен, что Путин верил, что он может разрушить НАТО, что он верил, что может разрушить Европейский Союз", - добавил Байден.
- 9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.
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