Байден выделил Украине новый пакет военной помощи на $600 млн
Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи на $600 млн
Об этом сообщают на официальном сайте Белого дома.
"Наделил госсекретарю США полномочия осуществить выделение до $600 млн на оборонную продукцию и услуги Министерства обороны США, военную подготовку и обучение с целью помощи Украине", - говорится в заявлении президента Джо Байдена.
- 15 сентября США заключили контракт на сумму $311 млн на поставку более 1800 Javelin.
- В Пентагоне сообщили , какое оружие вошло в новый пакет помощи Украине на $600 млн.
- У Байдена рассказали, что предоставленное Украине оружие предназначено для контрнаступления на Юге.
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