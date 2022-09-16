Об этом сообщают на официальном сайте Белого дома.

"Наделил госсекретарю США полномочия осуществить выделение до $600 млн на оборонную продукцию и услуги Министерства обороны США, военную подготовку и обучение с целью помощи Украине", - говорится в заявлении президента Джо Байдена.

15 сентября США заключили контракт на сумму $311 млн на поставку более 1800 Javelin.

В Пентагоне сообщили , какое оружие вошло в новый пакет помощи Украине на $600 млн.

У Байдена рассказали, что предоставленное Украине оружие предназначено для контрнаступления на Юге.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb