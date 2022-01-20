Байден: вступление Украины в НАТО в ближайшее время маловероятно
Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время Украина вряд ли станет членом НАТО, поскольку еще не выполнила необходимые условия для этого
Об этом он сказал на пресс-конференции.
"Присоединение Украины к НАТО в ближайшее время маловероятно", - отметил президент США.
Джо Байден объяснил, что страна должна выполнить много работы в области демократии и ряда происходящих здесь событий.
Кроме того, он напомнил, что членство Украины в НАТО должны поддержать все государства Альянса.
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