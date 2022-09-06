Байден встретится с Си Цзиньпином на саммите G20 при одном условии
В рамках саммита G20, который пройдет осенью в Юго-Восточной Азии, возможно состоится встреча президента США и китайского лидера Си Цзиньпина.
Об этом сообщает Reuters.
"Если он (Си Цзиньпин. - Ред.) там будет лично, я уверен, что увижу его, и мы проведем встречу", — сказал Байден журналистам.
Ранее Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили возможную встречу во время более чем двухчасового телефонного разговора 28 июля, который касался напряженных переговоров по поводу визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.
- 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
- 5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.
- 6 августа стало известно, что в минобороны Китая уже неделю игнорируют общение с Пентагоном на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном через Тайвань.
- В тот же день министерство обороны Тайваня заявило, что во время военных учений с применением авиации и флота Китай фактически проводил симуляцию атаки на остров.
- В августе в эфире Еспресо аналитик Шевченко заявил, что военное столкновение с США станет катастрофой для Китая.
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