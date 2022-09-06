Байден встретится с Си Цзиньпином на саммите G20 при одном условии

Об этом сообщает Reuters.

"Если он (Си Цзиньпин. - Ред.) там будет лично, я уверен, что увижу его, и мы проведем встречу", — сказал Байден журналистам.

Ранее Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили возможную встречу во время более чем двухчасового телефонного разговора 28 июля, который касался напряженных переговоров по поводу визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань.