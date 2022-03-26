Байден встретился в Варшаве с украинскими беженцами. Фото

Об этом сообщает Sky news, передает Еспресо.TV.

"По завершении официальных встреч Байден зашел на национальный стадион Польши, чтобы встретить тех, кто вынужден был бежать от войны в Украине", - говорится в сообщении.



Как отмечает издание The hill, он лично общался с мужчинами, женщинами и детьми на стадионе, позже сказал журналистам, что был поражен "глубиной и силой человеческого духа".

"Это невероятно. Вы видите всех этих маленьких детей. Они просто хотят объять. Они просто хотят поблагодарить. Это делает вас такими гордыми", - сказал Байден, назвав тех, кому удалось спастись, "удивительной группой людей".

Байден сказал, что встретился с двумя людьми из Мариуполя, украинского города, который подвергся мощным обстрелам со стороны российских войск. Ранее в этом месяце Мариупольский городской совет сообщил, что в городе погибли около 2 400 мирных жителей, а также театр и роддом в городе пострадали от обстрелов.



Напомним, впервые состоялась встреча в формате 2+2 между министрами иностранных дел и обороны Украины и США. Перед тем у украинских должностных лиц была встреча с президентом Байденом.

Кулеба и Резников передали Байдену обломок ракеты, которой оккупанты ударили по Международному центру миротворчества и безопасности.

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