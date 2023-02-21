Байден встретился в Польше с президентом Дудой

Об этом информирует канцелярия президента Польши .

"Визит президента США Джо Байдена в Киев был особым жестом по отношению к Украине, нашим союзникам, а также тем, кто нападает на суверенную страну. Это знак того, что свободный мир не забывает", – сказал президент Польши Анджей Дуда.

Около трех часов в президентском дворце проходили пленарные переговоры польской и американской делегаций под председательством президентов Анджея Дуды и Джо Байдена.

"Визит Джо Байдена в Польшу является символом самых интенсивных польско-американских отношений в истории и беспрецедентной роли, которую сегодня играет наша страна в борющейся международной системе безопасности и поддержке Украины", - говорится в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что начался второй менее чем за год исторический визит президента Штатов в Польшу: "Это четкий сигнал об участии США в безопасности нашей части Европы".