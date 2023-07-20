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Байден встретился со спецпосланником Папы Римского: обсудили возвращение депортированных РФ украинских детей

20 июля, 2023 четверг
01:15
Война с Россией

Президент США Джо Байден провел в Белом доме встречу со специальным посланником Папы Римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи

Об этом говорится в пресс-релизе Белого дома.

"Стороны обсудили усилия Святого престола по оказанию гуманитарной помощи для преодоления массовых страданий, вызванных агрессией России в Украине, а также адвокатирование Ватиканом за возвращение принудительно депортированных украинских детей", - заявили в администрации президента США.

Отмечается, что Байден приветствовал дальнейшее служение Папы Франциска и его глобального лидерства.

Архиепископ Болонья и глава Епископской конференции Италии кардинал Маттео Дзуппи 17-19 июля находился с визитом в Вашингтоне как спецпосланник Папы Римского "в контексте миссии содействия миру в Украине".

Что известно о "миротворческой миссии" Ватикана

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии , чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", - сказал Папа репортерам во время обратного рейса из Венгрии.

Впоследствии и Киев , и Москва отрицали информацию об этой инициативе.

Однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не было отказа".

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.

В начале июня кардинал Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ.

28 июня спецпосланник Папы Римского прибыл в Москву.

4 июля Маттео Дзуппи сообщил , что работает над механизмом возвращения депортированных Россией украинских детей.

Джо Байден
США
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