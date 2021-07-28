Байден встретился с Тихановской
Президент США Джо Байден встретился с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской
Об этом сообщает Радио Свобода.
Тихановская в США по официальному приглашению Госдепартамента. Она уже провела переговоры с высокопоставленными лицами в администрации США, конгрессменами и сенаторами.
Участники встречи в Госдепартаменте обсудили захват самолета Ryanair, нападения на гражданское общество и средства массовой информации, а также организованную режимом нелегальную миграцию в Литву. На встрече Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ и журналистских расследований, а также усилить вместе с партнерами политическое и экономическое давление на режим, в том числе остановить контракты с властью и ввести санкции.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.8
Покупка 26.8Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.94
- Актуальное
- Важное