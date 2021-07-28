Байден встретился с Тихановской

Об этом сообщает Радио Свобода.

Тихановская в США по официальному приглашению Госдепартамента. Она уже провела переговоры с высокопоставленными лицами в администрации США, конгрессменами и сенаторами.

Участники встречи в Госдепартаменте обсудили захват самолета Ryanair, нападения на гражданское общество и средства массовой информации, а также организованную режимом нелегальную миграцию в Литву. На встрече Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ и журналистских расследований, а также усилить вместе с партнерами политическое и экономическое давление на режим, в том числе остановить контракты с властью и ввести санкции.