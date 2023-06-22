Об этом пишет "Голос Америки".

На церемонии поздравления Байден сказал, что вызовы мира требуют от Индии и США совместной работы.

"Вызовы и возможности, которые предстали перед миром в этом веке, требуют, чтобы Индия и Соединенные Штаты работали и вели вперед вместе. Так и есть", - заявил Байден во время церемонии.

США стремятся заручиться поддержкой Индии на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем. Также США пытаются привлечь Индию в поддержку Украины в войне против России.

"Мы будем активно привлекать Индию к вопросам, связанным с Россией и Украиной", – сообщили в четверг в правительстве США.

Индия, по информации администрации, активно занимается диверсификацией закупок оружия с целью уменьшения зависимости от России.

Этому способствуют не только США, но и Франция, Великобритания, Израиль и другие страны, поддерживая усилия по обеспечению обороноспособности Индии в целом, заявил чиновник.

"Мощное взаимодействие между премьер-министром Моди и президентом Украины Зеленским говорит о том, что Индия готова играть соответствующую роль, когда придет время для дипломатии", - говорится в сообщении администрации.

Индия позиционирует себя как страна, готовая работать ради мира в Украине.