Байден встретился с премьером Индии Моди: говорили о мире в Украине и избавлении зависимости Нью-Дели от РФ
22 июня в США прибыл премьер Индии Нарендру Моди – во время встречи с президентом США Джо Байденом речь шла о мире в Украине и избавлении зависимости Нью-Дели от РФ
Об этом пишет "Голос Америки".
На церемонии поздравления Байден сказал, что вызовы мира требуют от Индии и США совместной работы.
"Вызовы и возможности, которые предстали перед миром в этом веке, требуют, чтобы Индия и Соединенные Штаты работали и вели вперед вместе. Так и есть", - заявил Байден во время церемонии.
США стремятся заручиться поддержкой Индии на фоне роста напряженности в отношениях с Китаем. Также США пытаются привлечь Индию в поддержку Украины в войне против России.
"Мы будем активно привлекать Индию к вопросам, связанным с Россией и Украиной", – сообщили в четверг в правительстве США.
Индия, по информации администрации, активно занимается диверсификацией закупок оружия с целью уменьшения зависимости от России.
Этому способствуют не только США, но и Франция, Великобритания, Израиль и другие страны, поддерживая усилия по обеспечению обороноспособности Индии в целом, заявил чиновник.
"Мощное взаимодействие между премьер-министром Моди и президентом Украины Зеленским говорит о том, что Индия готова играть соответствующую роль, когда придет время для дипломатии", - говорится в сообщении администрации.
Индия позиционирует себя как страна, готовая работать ради мира в Украине.
- Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита G7 в Японии встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Президент подробно проинформировал Моди об украинской формуле мира и пригласил Индию присоединиться к реализации инициативы.
- в августе состоится саммит организации БРИКС, в состав которой входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, то есть фактически те государства, которые не осудили действия РФ в Украине.
- Сегодня, 22 июня, стало известно, что высокопоставленные чиновники США Джейк Салливан и Виктория Нуланд полетят в Данию в эти выходные по просьбе украинского правительства для встречи с представителями нескольких ключевых стран, в частности Бразилии, Индии и ЮАР, которые не осудили вторжение России в Украину.
- После начала широкомасштабной агрессии РФ на Украину и введения санкций Индия стала одним из ключевых покупателей российских энергоносителей, увеличив импорт нефти из России в 10 раз, в 2023–2024 годах страна планирует выйти на 30% импорта.
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