Байден встретился с главой МИД Китая

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Президент США Джо Байден 27 октября встретился с директором Управления Комиссии по иностранным делам Китайской Народной Республики и министром иностранных дел Ван И.

Байден подчеркнул, что и Соединенным Штатам и Китаю необходимо ответственно относиться к конкуренции в отношениях и поддерживать открытые линии связи. Он отметил, что Соединенные Штаты и Китай должны работать вместе над решением глобальных проблем.

В частности, президент Байден выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Китая Ли Кецяна.