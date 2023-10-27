Байден встретился с главой МИД Китая
В ходе встречи с главой МИД Китая президент США Джо Байден отметил необходимость сотрудничать для решения глобальных проблем
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Президент США Джо Байден 27 октября встретился с директором Управления Комиссии по иностранным делам Китайской Народной Республики и министром иностранных дел Ван И.
Байден подчеркнул, что и Соединенным Штатам и Китаю необходимо ответственно относиться к конкуренции в отношениях и поддерживать открытые линии связи. Он отметил, что Соединенные Штаты и Китай должны работать вместе над решением глобальных проблем.
В частности, президент Байден выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Китая Ли Кецяна.
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Накануне, 27 октября, глава КНР Си Цзиньпин заявил , что дальнейшая судьба человечества зависит от того, смогут ли Китай и США найти взаимопонимание друг с другом. Лидер Китая выразил надежду, что Национальный комитет по американо-китайским отношениям продолжит оказывать поддержку "китайско-американским отношениям и играть конструктивную роль в продвижении здорового и стабильного развития отношений между двумя странами".
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