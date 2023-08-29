Байден вскоре планирует посетить Вьетнам, - Белый дом
Президент США Джо Байден вскоре намерен совершить официальный визит во Вьетнам, где обсудит пути дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами
Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Укринформ.
В Ханое президент встретится с лидером страны Нгуеном Фу Чонгом и другими официальными лицами, с которыми обсудит "пути дальнейшего углубления сотрудничества между Соединенными Штатами и Вьетнамом".
Лидеры будут изучать возможности содействия росту вьетнамской экономики, ориентированной на технологии и инновации, расширение межчеловеческих связей через образовательные обмены и программы развития рабочей силы, борьбу с изменением климата, а также укрепление мира, процветания и стабильности в регионе, отметила пресс-секретарь.
- Президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином "без предварительных условий", чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
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