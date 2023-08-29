Байден вскоре планирует посетить Вьетнам, - Белый дом

Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет Укринформ.

В Ханое президент встретится с лидером страны Нгуеном Фу Чонгом и другими официальными лицами, с которыми обсудит "пути дальнейшего углубления сотрудничества между Соединенными Штатами и Вьетнамом".

Лидеры будут изучать возможности содействия росту вьетнамской экономики, ориентированной на технологии и инновации, расширение межчеловеческих связей через образовательные обмены и программы развития рабочей силы, борьбу с изменением климата, а также укрепление мира, процветания и стабильности в регионе, отметила пресс-секретарь.