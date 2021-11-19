Байден временно передаст свои полномочия вице-президенту Гаррис на время планового медосмотра

Об этом сообщает CNN.



Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки написала в Twitter, что утром, 19 ноября, Байден отправился в армейский госпиталь имени Уолтера Рида на плановое медицинское освидетельствование.

Как пишет CNN, Псаки подчеркнула, что президенту проведут колоноскопию."Вице-президент будет работать из своего офиса во время этого периода", - приводит телеканал слова Псаки.Следовательно, Гаррис будет первой женщиной, наделенной президентскими полномочиями.Псаки напомнила, что такая передача обязанностей ранее происходила только в 2002 и 2007 годах при президенте США Джордже Буше-младшем. Тогда полномочия главы государства были возложены на вице-президента Дика Чейни.