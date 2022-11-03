Байден: Военный контингент США на длительное время задержится в Европе
Америка планирует поддерживать свое военное присутствие в европейских странах в течение длительного времени
Об этом заявил президент США Джо Байден.
"Они (военные подразделения США в странах НАТО, - ред.) будут оставаться там длительное время", - подчеркнул он.
Еще в начале февраля президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе из-за роста угрозы со стороны России.
В пятницу, 4 февраля, в Германию прибыли первые 2 тыс. американских десантников, отправленных в рамках размещения войск США в Восточной Европе. Утром 7 февраля в Польшу прибыли два самолета с американскими военными.
А в июне, во время встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом на полях саммита НАТО, Байден объявил об усилении присутствия США в Европе из-за войны России. В Польше планировали создать постоянный штаб 5-го армейского корпуса США – первые постоянные американские силы на восточном фланге НАТО. Кроме того США планировали разместить дополнительные войска в Румынии на основе ротации и усилить ротационные войска в странах Балтии.
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