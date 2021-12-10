Байден во время разговора с Зеленским подтвердил принцип "никаких решений по Украине без Украины", - Белый дом
В Белом доме после телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского заявили, что США, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины"
Об этом сообщили в Белом доме.
"Президент Байден четко отметил, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины", - говорится в сообщении.
Байден также подтвердил непреклонную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
"Лидеры призвали Россию осуществить разрядку напряжения и согласились, что дипломатия является лучшим путем достижения значимого прогресса в разрешении конфликта. Президент Байден подчеркнул готовность США приобщиться к поддержке мер по усилению уверенности для продвижения выполнения Минских договоренностей, в поддержку Нормандского формата", - сообщает Белый дом.
- Напомним, 7 декабря президент США Джо Байден провел видеовстречу с лидером РФ Владимиром Путиным, предупредив о беспрецедентных санкциях в случае нового вторжения в Украину.
- 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент США провели телефонный разговор. После этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что лидеры Украины и США помимо угрозы вторжения РФ и реформ в Украине обсудили "Северный поток-2".
- Зеленский заявил, что в ходе беседы с Байденом обсудил урегулирование войны с РФ, реформы в Украине и переговоры лидеров США и России.
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