Байден во время разговора с Зеленским подтвердил принцип "никаких решений по Украине без Украины", - Белый дом

Об этом сообщили в Белом доме.

"Президент Байден четко отметил, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или дискуссий по Украине без Украины", - говорится в сообщении.

Байден также подтвердил непреклонную приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Лидеры призвали Россию осуществить разрядку напряжения и согласились, что дипломатия является лучшим путем достижения значимого прогресса в разрешении конфликта. Президент Байден подчеркнул готовность США приобщиться к поддержке мер по усилению уверенности для продвижения выполнения Минских договоренностей, в поддержку Нормандского формата", - сообщает Белый дом.

Напомним, 7 декабря президент США Джо Байден провел видеовстречу с лидером РФ Владимиром Путиным, предупредив о беспрецедентных санкциях в случае нового вторжения в Украину.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент США провели телефонный разговор. После этого глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что лидеры Украины и США помимо угрозы вторжения РФ и реформ в Украине обсудили "Северный поток-2".

Зеленский заявил, что в ходе беседы с Байденом обсудил урегулирование войны с РФ, реформы в Украине и переговоры лидеров США и России.

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