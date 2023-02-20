Об этом информирует во время пресс-конференции президент США Джо Баден.

"Вы побеждаете, вы продолжайте это делать. И с самого первого момента, когда я получил разведывательные сообщения, еще больше года назад. Мы тогда сосредотачивали основное внимание на том, как нам собрать весь мир. Как выполнить то обещание, которое я вам дал - собрать весь мир в поддержку Украины, как обеспечить ваш успех. Как сделать так, чтобы весь мир отреагировал, все успешные экономики, мощные, независимые, демократические страны. И тогда весь народ Америки решил помогать", - рассказывает Баден.

Американский президент подчеркнул, что для помощи Украине призвал более 50 стран, которые предоставили гуманитарную, экономическую и военную помощь, а также наложили санкции в РФ.

"Вместе мы передали более 700 танков, более тысячи боевых бронированных машин, более тысячи артиллерийских систем более 2 млн артиллерийских снарядов, более 15 РСЗО, системы противовоздушной обороны. Все то, что помогает защищать страну", - заявил президент Штатов.

Байден отметил, что в этот перечень не входит новый пакет помощи на 2,5 миллиарда долларов, который будет еще объявлен сегодня: "Там будут дополнительные боеприпасы для HIMARS и артиллерии, дополнительные системы, что позволит защитить украинский народ от бомбардировок".

Впоследствии на этой неделе США объявит о новых санкциях.

Кроме того, президент США Джо Баден заявил, что целью президента РФ Владимира Путина является полное уничтожение Украины, однако он терпит поражение, а Запад будет поддерживать нашу страну, сколько потребуется.