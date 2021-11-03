Байден: Вашингтон и Пекин ведут соперничество

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает BBC.

Так, Байден намерен провести переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

"О предстоящих переговорах с ним (Си Цзиньпином – ред.) в виртуальном формате, точная дата которых пока не установлена, я хочу, чтобы не было недоразумения: это соперничество, а не конфликт", - сказал президент США.

По словам Байдена, он заявлял Си Цзиньпину о желании Вашингтона, чтобы Пекин "играл по правилам" относительно норм поведения в воздушном и морском пространствах, о необходимости работать над безопасностью киберпространства.

Он добавил, что США и КНР необходимо избежать "непреднамеренного" конфликта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb