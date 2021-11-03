Байден: Вашингтон и Пекин ведут соперничество
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Вашингтон с Пекином (Китай) ведут соперничество, однако США не хотят разжигать конфликт
Об этом он заявил на пресс-конференции, передает BBC.
Так, Байден намерен провести переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.
"О предстоящих переговорах с ним (Си Цзиньпином – ред.) в виртуальном формате, точная дата которых пока не установлена, я хочу, чтобы не было недоразумения: это соперничество, а не конфликт", - сказал президент США.
По словам Байдена, он заявлял Си Цзиньпину о желании Вашингтона, чтобы Пекин "играл по правилам" относительно норм поведения в воздушном и морском пространствах, о необходимости работать над безопасностью киберпространства.
Он добавил, что США и КНР необходимо избежать "непреднамеренного" конфликта.
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