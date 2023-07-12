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Байден в Вильнюсе: Путин ошибся, наша поддержка Украины не ослабнет, мы будем стоять непоколебимо

12 июля, 2023 среда
21:38
Война с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что союзники не будут ослаблять поддержку Украины, отражающей российскую агрессию

Об этом Байден сказал на саммите НАТО в Вильнюсе.

По мнению Байдена, президент РФ Владимир Путин в 2022 году сделал ставку на распад НАТО, когда начал полномасштабное вторжение в Украину, и полагал, что демократические лидеры окажутся слабыми, однако ошибся.

Президент США назвал Североатлантический альянс "сильнее, энергичнее и сплоченнее", чем когда-либо, и отметил, что Украина защищает свою территорию "с невероятным достоинством".

"Я разговаривал с президентом Зеленским в Вашингтоне, Киеве и теперь в Вильнюсе. И я повторяю снова: мы будем твердо стоять и наша поддержка Украины не ослабнет. Путин ожидал, что наш союз, наше единство распадется, но он ошибался. США, Европа вышли на поддержку Украины", – сказал Байден во дворе Вильнюсского университета.

Американский лидер также подчеркнул, что в настоящее время США и Европа стоят перед выбором, который сформирует дальнейшие десятилетия.

"Сотрудничество США и Европы является якорем для глобальной стабильности. Мы должны сотрудничать вместе перед лицом вызовов. Сейчас мы на развилке истории – тот выбор, который мы сделаем сейчас, сформирует мир на десятилетие вперед. Сейчас должны сдержать агрессивную войну для того, чтобы сдержать агрессоров. в будущем. Нужны усилия всех", - сказал Байден.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе проходит саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходят на уровне лидеров стран и правительств. В первый раз саммит принимает Литва. Мероприятия проходят в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мер обеспечивают тысячи военнослужащих, небо защищают комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашенные делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвует украинский президент Владимир Зеленский.

11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Позже он также сообщил , что в НАТО не называли, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.

Подробнее о событиях на саммите НАТО смотрите в текстовом онлайне Еспресо.TV.

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