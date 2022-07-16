Байден в Саудовской Аравии сделал резкое заявление в адрес принца, обвиняемого в причастности к убийству журналиста
Президент США Джо Байден заявил наследному саудовскому принцу Мухаммеду бен Салману, что тот несет ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашшоги в 2018 году
Об этом сообщает AP .
По словам Джо Байдена, он затронул тему убийства журналиста Джамаля Хашшоги на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.
"По сути он сказал, что лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, он несет ответственность. Если что-то подобное произойдет снова, они получат такой же ответ и гораздо больше", - сказал Байден.
Он добавил, что не жалеет о своих прежних обещаниях сделать Саудовскую Аравию изгоем.
"Я ни о чем не жалею", – заверил Байден.
Отношения США и Саудовской Аравии ухудшились после убийства журналиста Джамаля Хашшоги в 2018 году. После начала полномасштабной войны РФ против Украины Вашингтон изъявил желание наладить отношения с Эр-Риядом. В частности, Джо Байден призвал Саудовскую Аравию увеличить поставки нефти, он назвал переговоры по этому вопросу положительными.
- 16 июля сообщалось, что Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию договариваться о нефти и энергетической безопасности на фоне санкций против России.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36
Покупка 36Продажа 36.82
-
EUR
Покупка 35.8Продажа 36.83
- Актуальное
- Важное