Об этом сообщает AP .

По словам Джо Байдена, он затронул тему убийства журналиста Джамаля Хашшоги на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.

"По сути он сказал, что лично не был ответственным за это. Я указал на то, что, по моему мнению, он несет ответственность. Если что-то подобное произойдет снова, они получат такой же ответ и гораздо больше", - сказал Байден.

Он добавил, что не жалеет о своих прежних обещаниях сделать Саудовскую Аравию изгоем.

"Я ни о чем не жалею", – заверил Байден.

Отношения США и Саудовской Аравии ухудшились после убийства журналиста Джамаля Хашшоги в 2018 году. После начала полномасштабной войны РФ против Украины Вашингтон изъявил желание наладить отношения с Эр-Риядом. В частности, Джо Байден призвал Саудовскую Аравию увеличить поставки нефти, он назвал переговоры по этому вопросу положительными.

16 июля сообщалось, что Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию договариваться о нефти и энергетической безопасности на фоне санкций против России.

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