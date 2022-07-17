Об этом сообщает DW .

"В то время как мы продолжаем тесно сотрудничать со многими из вас, чтобы противостоять угрозам, которые Иран представляет для региона, мы также стремимся задействовать дипломатию для обуздания ядерной программы Ирана. Соединенные Штаты полны решимости сделать так, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия ", – сказал Байден.

В совместном заявлении США и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива после совместного саммита в Джидде отмечается, что для предотвращения доступа Ирана к ядерному оружию прежде всего будут задействованы дипломатические усилия.

16 июля Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс мирового нефтяного рынка, а также страна намерена существенно увеличить объемы добычи нефти по сравнению с запланированным показателем на июль и август этого года.

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