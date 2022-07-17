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Главная Мир Байден в Саудовской Аравии пообещал сделать все, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия

Байден в Саудовской Аравии пообещал сделать все, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия

17 июля, 2022 воскресенье
08:35
Мир Джо Байден

Президент США Джо Байден в ходе визита в Саудовскую Аравию заверил, что США сделают все, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия

Об этом сообщает DW .

"В то время как мы продолжаем тесно сотрудничать со многими из вас, чтобы противостоять угрозам, которые Иран представляет для региона, мы также стремимся задействовать дипломатию для обуздания ядерной программы Ирана. Соединенные Штаты полны решимости сделать так, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия ", – сказал Байден.

В совместном заявлении США и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива после совместного саммита в Джидде отмечается, что для предотвращения доступа Ирана к ядерному оружию прежде всего будут задействованы дипломатические усилия.

  • 16 июля Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс мирового нефтяного рынка, а также страна намерена существенно увеличить объемы добычи нефти по сравнению с запланированным показателем на июль и август этого года.

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Иран
ядерное оружие
Саудовская Аравия
Джо Байден
США
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