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Обновлено

Байден в Польше: желание Путина получить новую территорию не исполнится, а Украина выстоит

21 февраля, 2023 вторник
20:13
война с Россией

Во вторник, 21 февраля, президент США Джо Байден во время выступления заявил, что НАТО не прекратит поддерживать Украину, а желание Путина получить новые земли не оправдается

Об этом Байден сказал в своей речи в Польше.

Президент США отметил, что Путин уже не сомневается в силе международной коалиции, однако все еще сомневается, что поддержка Украины продолится долго. Байден подчеркнул, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

"Через год после начала войны Путин не сомневается в том, что наша коалиция сильна. Однако он сомневается, что мы продолжим нашу поддержку Украины и будем находиться у власти. Но такого сомнения не должно быть — НАТО не будет разделено, мы никогда не остановимся и не устанем поддерживать Украину. Желание Путина получить новую землю провалится, а желание украинского народа выстоять и иметь свободу победит", - сказал президент США.

Байден также подчеркнул, что 5 статья устава НАТО является "прочной как камень", и атака против одного из членов является атакой против всех.

"Пятая статья устава НАТО прочна как камень, и это знает Россия. Атака против одного из нас является атакой против всех нас. И это священная, сакральная истина. В прошлом году США и партнеры создали коалицию, чтобы противостоять России. Но это не о ведении войны, а о том мире, в котором мы хотим жить. Коалиция должна продолжать жить, чтобы строить безопасность и лучший мир", - подчеркнул Джо Байден.

Глава США анонсировал новые санкции против страны-агрессора. Президент также обратился к гражданам РФ и напомнил, что Запад не хочет нападать на Россию, решение начать войну принял Путин.

"А сейчас я хочу обратиться к людям из России: ООН и США не хотят угрожать объединенности России, Запад не хочет нападать на РФ. Вы не являетесь нашими врагами, и война никогда не является необходимостью, это президент Путин избрал это. Если Россия перестанет наступать - война закончится. Если Украина перестанет обороняться - это конец Украины", - подчеркнул Байден.

Он вспомнил, что еще год назад мир готовился к падению Киева, но сейчас "Киев крепок и свободен". Байден отметил мужество президента Зеленского и подчеркнул, что Украине еще предстоят трудные времена.

Президент США подчеркнул, что Путин пытался создать голод в мире, однако совместными усилиями этого удалось избежать.

"РФ блокировала поставки продовольствия, блокировала украинские порты, мешая вывозу зерна. Путин пытался спровоцировать кризис голода и надавить на беднейшие страны Африки, но мы не дали. Джил Байден, моя жена, поехала в Африку, чтобы решить эту проблему", - сказал Байден

  • 21 февраля президент США Джо Байден встретился с польским коллегой Анджеем Дудой.
Мир
Польша
Джо Байден
поддержка Украины
Мир про Украину
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