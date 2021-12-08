Байден в отношении Путина проводит политику "кнута и пряника", ведь санкции серьезный ущерб президенту России не наносят, - политолог

Ученый рассказал об этом в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Джо Байден считает, что само по себе введение новых санкций в отношении России неэффективно, ведь санкции уже давно действуют. И Германия, и Франция, и Вашингтон, и НАТО понимают, что с помощью санкций можно каким-то образом оскорбить Путина, но нанести серьезный вред и заставить его изменить политический курс нельзя, так что Байден понимает, что санкции нужно сохранять, но добавить к ним еще что-то, вроде политики кнута и пряника, сдерживания и диалога, что американский лидер и делает. Он встретился с Путиным в Женеве, дал Кремлю 6 месяцев для улучшения отношений с США. Сейчас эти полгода прошли и этой видеоконференцией Байден идет на диалог с Путиным в преддверии саммита за демократию, на который Россию не пригласили. Поэтому звонок Байдена - дипломатический жест в сторону Путина", - сказал Морозов.



Политолог назвал подтверждением приоритетности темы Украины во время видеовстречи Байдена и Путина заголовки новостей мировых медиа, в которых говорилось, что президент США поддержал украинское государство и предупредил главу РФ об жестком ответе в случае дальнейшей эскалации в отношении Украины.



"Вчерашние переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина были чрезвычайно официальными. Это не те переговоры, которые проводятся тет-а-тет, при участии сотрудников аппарата президента. Такие разговоры протоколируются и в дальнейшем публикуются. Поэтому здесь не может быть никакой закулисной договоренности или соглашения, следа которого не было бы в официальных коммюнике. А из официальных коммюнике как Белого Дома, так и Кремля следует, что, несмотря на желание Путина говорить о климате, борьбе с пандемией COVID-19 или отношениях России и США, все 2 часа переговоров в большинстве своем касались Украины", - отметил Морозов.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину.

После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал переговоры лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина "сдерживанием и деэскалацией" возможной агрессии РФ.

В Кремле заявили, что Путин и Байден проведут еще одни переговоры, но точные сроки неизвестны.