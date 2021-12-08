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Байден в отношении Путина проводит политику "кнута и пряника", ведь санкции серьезный ущерб президенту России не наносят, - политолог

8 декабря, 2021 среда
20:06

Политолог, научный сотрудник Центра Бориса Немцова по исследованиям России при Карловом Университете Александр Морозов назвал действия президента США Джо Байдена в отношении главы РФ Владимира Путина политикой "кнута и пряника" в дополнение к санкциям, эффект от которых не заставил Россию прекратить нарушения международного права

Ученый рассказал об этом в программе "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Джо Байден считает, что само по себе введение новых санкций в отношении России неэффективно, ведь санкции уже давно действуют. И Германия, и Франция, и Вашингтон, и НАТО понимают, что с помощью санкций можно каким-то образом оскорбить Путина, но нанести серьезный вред и заставить его изменить политический курс нельзя, так что Байден понимает, что санкции нужно сохранять, но добавить к ним еще что-то, вроде политики кнута и пряника, сдерживания и диалога, что американский лидер и делает. Он встретился с Путиным в Женеве, дал Кремлю 6 месяцев для улучшения отношений с США. Сейчас эти полгода прошли и этой видеоконференцией Байден идет на диалог с Путиным в преддверии саммита за демократию, на который Россию не пригласили. Поэтому звонок Байдена - дипломатический жест в сторону Путина", - сказал Морозов.

Политолог назвал подтверждением приоритетности темы Украины во время видеовстречи Байдена и Путина заголовки новостей мировых медиа, в которых говорилось, что президент США поддержал украинское государство и предупредил главу РФ об жестком ответе в случае дальнейшей эскалации в отношении Украины.

"Вчерашние переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина были чрезвычайно официальными. Это не те переговоры, которые проводятся тет-а-тет, при участии сотрудников аппарата президента. Такие разговоры протоколируются и в дальнейшем публикуются. Поэтому здесь не может быть никакой закулисной договоренности или соглашения, следа которого не было бы в официальных коммюнике. А из официальных коммюнике как Белого Дома, так и Кремля следует, что, несмотря на желание Путина говорить о климате, борьбе с пандемией COVID-19 или отношениях России и США, все 2 часа переговоров в большинстве своем касались Украины", - отметил Морозов.

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