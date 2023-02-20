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Эксклюзив

Байден в Киеве: сигнал несгибаемости

Виталий Портников
20 февраля, 2023 понедельник
14:00
Колонка Виталия Портникова на фото: Джо Байден в Киеве

Визит президента Соединённых Штатов в Киев - это не просто политический сигнал, который призван продемонстрировать, что свободный мир продолжает поддерживать Украину спустя год после начала масштабной российской агрессии

Это, вне всякого сомнения, историческое событие. Никогда еще президент Соединенных Штатов не приезжал в охваченную войной страну, вся территория которой может оказаться под ударом авиации и ракет противника. Никогда еще протокольные церемонии не происходили под звук сирен воздушной тревоги.

Поэтому если это и сигнал, то сигнал несгибаемости. Сигнал несгибаемости украинского народа, сигнал несгибаемости свободного мира и сигнал несгибаемости самого американского президента. Можно только представить, сколько препятствий ему нужно было преодолеть, чтобы провести такой визит. Ведь американский президент - не монарх и не диктатор, а лидер республики. Республики, в которой существуют свои правила и критерии безопасности для первых лиц. Можете даже не сомневаться, что эти критерии безопасности изначально даже не предусматривают самой возможности такого визита. Так что Джозеф Байден еще раз продемонстрировал, что является политиком с потрясающим чувством исторической перспективы.

Если вернуться к теме политических сигналов, то визит можно прочесть и как чёткое понимание президентом и его сотрудниками того факта, что Россия не может одержать верх. Если бы сомнения существовали, Байден просто не появился бы в Киеве.

Именно поэтому его приезд — подтверждение того, во что верит каждый украинец: Украина не может проиграть. И потому, что на противостояние агрессии настроено все украинское общество, и потому что на стороне Украины весь цивилизованный мир. Приездом в Киев Джозеф Байден в очередной раз продемонстрировал, что поставлено на карту в этой великой схватке демократий и диктатур.

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