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Байден в ходе встречи с Зеленским может объявить новый пакет военной помощи Украине, - Reuters

21 сентября, 2023 четверг
03:19
Война с Россией

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 21 сентября планирует объявить новый пакет военной помощи Украине в размере $325 млн.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на чиновника США, согласившегося поговорить с агентством на условиях анонимности.

Очевидно, это произойдет во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ожидается, что новый пакет будет содержать второй транш кассетных боеприпасов калибра 155 мм, системы противовоздушной обороны малой дальности Avenger, используемые ракетами Stinger, противотанковыми системами TOW, AT4 и Javelin, а также ракетами для HIMARS.

По словам американского чиновника, содержание помощи может еще измениться.

Впрочем, США вряд ли предоставят в этом пакете ракеты ATACMS, которые Украина просила раньше, сказал американский чиновник.

Reuters отмечает, что помощь возможна благодаря использованию Президентского распоряжения об изъятии средств, позволяющему Байдену передавать вооружение из американских запасов без одобрения Конгресса.

  • Владимир Зеленский в понедельник, 18 сентября, начал визит в США. Он, в частности, принял участие в работе 78 сессии Генассамблеи ООН, выступил в Совете Безопасности и провел ряд встреч с иностранными лидерами. 21 сентября Зеленский посетит с визитом Вашингтон, где в Белом доме встретится с Джо Байденом.
  • 15 сентября стало известно, что Владимир Зеленский 21 сентября встретится с президентом США Джо Байденом .

Владимир Зеленский
Джо Байден
оружие для Украины
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