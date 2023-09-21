Байден в ходе встречи с Зеленским может объявить новый пакет военной помощи Украине, - Reuters

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на чиновника США, согласившегося поговорить с агентством на условиях анонимности.

Очевидно, это произойдет во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ожидается, что новый пакет будет содержать второй транш кассетных боеприпасов калибра 155 мм, системы противовоздушной обороны малой дальности Avenger, используемые ракетами Stinger, противотанковыми системами TOW, AT4 и Javelin, а также ракетами для HIMARS.

По словам американского чиновника, содержание помощи может еще измениться.

Впрочем, США вряд ли предоставят в этом пакете ракеты ATACMS, которые Украина просила раньше, сказал американский чиновник.

Reuters отмечает, что помощь возможна благодаря использованию Президентского распоряжения об изъятии средств, позволяющему Байдену передавать вооружение из американских запасов без одобрения Конгресса.