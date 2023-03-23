Байден в Канаде встретится с Трюдо: будут говорить о поддержке Украины
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 23 марта примет президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена
Как сообщает офис главы канадского правительства.
"Премьер-министр Трюдо и президент Байден продолжат сотрудничество по международным вопросам, представляющим общий интерес. В том числе в непоколебимой поддержке Украины, которая защищается от российской агрессивной войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лидеры Канады и США будут совместно работать над "решением проблем более широкого глобального влияния войны", в частности в вопросах энергетической и продовольственной безопасности.
"Канада и США – давние партнеры в соблюдении демократии, прав человека и уважения верховенства права. Мы будем вместе защищать эти общие ценности в наших государствах и вне их", - подчеркнули в офисе Трюдо.
Добавим, что визит Джо Байдена в Канаду продлится два дня. В 2021 году, во время пандемии COVID-19 президент США совершил виртуальное посещение соседней страны.
- Напомним, 16 марта Канада объявила о новом пакете вооружения для Украины.
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