Байден в Канаде встретится с Трюдо: будут говорить о поддержке Украины

Как сообщает офис главы канадского правительства.

"Премьер-министр Трюдо и президент Байден продолжат сотрудничество по международным вопросам, представляющим общий интерес. В том числе в непоколебимой поддержке Украины, которая защищается от российской агрессивной войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры Канады и США будут совместно работать над "решением проблем более широкого глобального влияния войны", в частности в вопросах энергетической и продовольственной безопасности.

"Канада и США – давние партнеры в соблюдении демократии, прав человека и уважения верховенства права. Мы будем вместе защищать эти общие ценности в наших государствах и вне их", - подчеркнули в офисе Трюдо.

Добавим, что визит Джо Байдена в Канаду продлится два дня. В 2021 году, во время пандемии COVID-19 президент США совершил виртуальное посещение соседней страны.