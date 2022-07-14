Об этом сообщает Walla.

Отмечается также, что поставка оружия в Украину является последним пунктом споров между правительством США и правительством Израиля в вопросе российского вторжения в Украину. До этого Израиль не соглашался поставлять Украине современное вооружение.

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Издание констатирует, что лидеры обеих стран вряд ли смогут добиться консенсуса в этом вопросе.

14 июля NYT анонсировала, что тема Украины будет ключевой во время визита Байдена на Ближний Восток.

10 июля The New York Times написал, что Байден во время визита на Ближний Восток попытается найти советское оружие для Украины.

12 июля СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможную отмену запрета на продажу США наступательного оружия Саудовской Аравии.

7 июля Израиль упразднил для украинцев электронные разрешения на въезд.

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