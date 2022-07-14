Байден в Израиле договаривается о военной помощи Украине, - СМИ
Во время своего визита в Израиль президент США просил премьер-министра Яира Лапида усилить военную помощь Украине и предоставить вооружение
Об этом сообщает Walla.
Отмечается также, что поставка оружия в Украину является последним пунктом споров между правительством США и правительством Израиля в вопросе российского вторжения в Украину. До этого Израиль не соглашался поставлять Украине современное вооружение.
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Издание констатирует, что лидеры обеих стран вряд ли смогут добиться консенсуса в этом вопросе.
- 14 июля NYT анонсировала, что тема Украины будет ключевой во время визита Байдена на Ближний Восток.
- 10 июля The New York Times написал, что Байден во время визита на Ближний Восток попытается найти советское оружие для Украины.
- 12 июля СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможную отмену запрета на продажу США наступательного оружия Саудовской Аравии.
- 7 июля Израиль упразднил для украинцев электронные разрешения на въезд.
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