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Байден в Израиле договаривается о военной помощи Украине, - СМИ

14 июля, 2022 четверг
16:11
Мир

Во время своего визита в Израиль президент США просил премьер-министра Яира Лапида усилить военную помощь Украине и предоставить вооружение

Об этом сообщает Walla.

Отмечается также, что поставка оружия в Украину является последним пунктом споров между правительством США и правительством Израиля в вопросе российского вторжения в Украину. До этого Израиль не соглашался поставлять Украине современное вооружение.

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Издание констатирует, что лидеры обеих стран вряд ли смогут добиться консенсуса в этом вопросе.

  • 14 июля NYT анонсировала, что тема Украины будет ключевой во время визита Байдена на Ближний Восток.
  • 10 июля The New York Times написал, что Байден во время визита на Ближний Восток попытается найти советское оружие для Украины.
  • 12 июля СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможную отмену запрета на продажу США наступательного оружия Саудовской Аравии.
  • 7 июля Израиль упразднил для украинцев электронные разрешения на въезд.

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Новости
Израиль
Джо Байден
США
оружие для Украины
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