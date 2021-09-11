Байден в 20-ю годовщину терактов 11 сентября обратился к нации
Президент США Джо Байден в 20-ю годовщину терактов 11 сентября обнародовал видеообращение к нации
Об этом сообщает Голос Америки.
Байден подчеркнул боль потерь, которая хранится до сих пор, призвал американцев к единству. Президент США подчеркнул, что главный урок 11 сентября заключается в том, что наибольшей силой США является единство, отметил героизм, который страна увидела "везде" после терактов, указал на проявления единства общества, и верность цели наказать тех, кто стремится навредить Америке.
Джо Байден также отметил, что темные стороны человеческой натуры, которые проявились внутри США после терактов и были направлены против американских мусульман, не уничтожили американское единство.
"Единство не означает, что мы обязаны верить в одно и то же. Но мы должны чувствовать глубокое уважение и веру друг в друга и в эту нацию", - сказал Байден.
- Напомним, 4 сентября Джо Байден приказал рассекретить документы о терактах 11 сентября.
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