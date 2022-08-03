Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Президент обычно не комментирует решение о поездках представителей Конгресса, но, как я уже сказал, он уважает ее решение поехать на Тайвань и считает, что оно полностью соответствует американской политике, которая проводится десятилетиями и поддерживается обеими партиями", — сказал представитель Белого дома.

Кирби также отметил, что США будут продолжать действовать в морях и небе западной части Тихого океана.

"Очевидно, что мы будем внимательно следить за этим. Нет никаких причин для того, чтобы этот визит стал поводом для кризиса или конфликта или поводом, который китайцы могут попытаться подтолкнуть для какой-то военной акции",- заявил он.

2 августа в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня вошел 21 китайский военный самолет.

2 августа вооруженные силы Китая планируют запуск боевых ракет во время начавшихся у Тайваня учений.

2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.

МИД Китая, комментируя возможный визит Пелоси на Тайвань, заявил, что США пересекают красную линию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb