Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине на $725 млн
Президент США подписал указ, предусматривающий предоставление Украине "оборонительных товаров и услуг, а также военного образования и подготовки" на сумму $725 млн
Об этом сообщает Белый дом.
Отмечается, что президент США Джо Байден издал указ, которым уполномочивает госсекретаря Энтони Блинкена в соответствии с законом об иностранной помощи предоставить Украине "оборонительные товары и услуги министерства обороны, а также военное образование и подготовку" на сумму 725 млн долларов.
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