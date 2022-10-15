Об этом сообщает Белый дом.

Отмечается, что президент США Джо Байден издал указ, которым уполномочивает госсекретаря Энтони Блинкена в соответствии с законом об иностранной помощи предоставить Украине "оборонительные товары и услуги министерства обороны, а также военное образование и подготовку" на сумму 725 млн долларов.

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