Байден убежден, что война РФ в Украине не продлится годами
Президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин не может продолжать войну в Украине годами, поскольку это не в интересах России
Об этом пишет Bloomberg.
Такой прогноз Байден озвучил, отвечая на вопрос, может ли война России против Украины затянуться на годы.
"Я думаю, что в конце концов сложатся такие обстоятельства, при которых президент Путин решит, что продолжение этой войны не в интересах России – экономических, политических или других", – заявил Байден.
Он добавил, что для президента РФ война уже проиграна.
"Путин уже проиграл войну. У Путина настоящая проблема", – сказал Байден.
- 12 июля, во второй день саммита НАТО в Вильнюсе, президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Джо Байденом. Президент США заверил, что союзники продолжат поддерживать Украину.
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