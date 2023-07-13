Об этом пишет Bloomberg.

Такой прогноз Байден озвучил, отвечая на вопрос, может ли война России против Украины затянуться на годы.

"Я думаю, что в конце концов сложатся такие обстоятельства, при которых президент Путин решит, что продолжение этой войны не в интересах России – экономических, политических или других", – заявил Байден.

Он добавил, что для президента РФ война уже проиграна.

"Путин уже проиграл войну. У Путина настоящая проблема", – сказал Байден.