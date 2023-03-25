Байден убежден, что Китай пока не предоставлял летальное вооружение России.
Президент США Джо Байден заявил, что Китай пока не предоставлял России летальное оружие для войны в Украине, но это вовсе не означает, что он не будет этого делать в дальнейшем.
Об этом сообщает Reuters.
Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Байден заявил, что пока нет фактов о передаче такого вооружения.
"Последние три месяца я слышу о том, что Китай собирается предоставить значительное количество оружия России. Они еще такого не сделали, это не значит, что не будут, но они этого еще не сделали", - сказал Байден.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.03
Покупка 38.03Продажа 38.79
-
EUR
Покупка 40.56Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное