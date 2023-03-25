Байден убежден, что Китай пока не предоставлял летальное вооружение России.

Об этом сообщает Reuters.

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо Байден заявил, что пока нет фактов о передаче такого вооружения.

"Последние три месяца я слышу о том, что Китай собирается предоставить значительное количество оружия России. Они еще такого не сделали, это не значит, что не будут, но они этого еще не сделали", - сказал Байден.