Байден: у нас есть информация, что РФ в ближайшие недели или дни может атаковать Украину, даже Киев
Президент США Джо Байден сказал, что заявления России о якобы наступлении Украины на Донбассе не соответствуют действительности
Об этом он сказал на брифинге в Белом доме, сообщает Еспрессо.TV.
"Украинцы продемонстрировали сдержанность. Россия фактически оцепила Украину вдоль границы, Беларуси и на юге. У нас есть основания говорить, что Россия хочет напасть на Украину в последующие дни и недели. Мы думаем, что они нападут на Киев, там 2.8 млн населения. Мы это говорим, не того, что мы хотим конфликта, а для того, чтобы устранить какие-либо основания, которые могут быть использованы россиянами для оправдания своих действий", - отметил Байден.
На уточняющий вопрос журналистов президент США сказал: "Сейчас я думаю, что он (Путин, – ред.) принял решение – у меня есть основания так говорить".
На еще один вопрос: "Вы уверены, что Путин вторгнется в Украину", Байден ответил: "Да".
Его также спросили: "О дипломатии речь уже не идет?", он сказал: "Нет, до того, как он (Путин, - ред.) это сделает, дипломатия возможна".
"У нас достаточно разведданных об этом (возможность вторжения, - ред.)", - ответил он на вопрос относительно уверенности в том, что рассматривается сценарий нападения РФ.
Он добавил, что это может быть война по выбору РФ.
"США готовы защищать принцип коллективной безопасности. Мы не будем посылать военных в Украину для проведения военных действий, но мы поддерживаем Украину. $460 млн военной помощи: от "Джавеленов" до боеприпасов. Также $100 млн - это гуманитарная помощь, экономическая поддержка. Ранее этого недели мы объявили о суверенных долговых гарантиях до $1 млрд", - сказал президент США.
Байден отметил, что Запад объединен и решителен.
"Мы готовы ввести жесткие санкции против России в случае дальнейшего вторжения (РФ, - ред.) в Украину. Хочу подчеркнуть: "Россия может избрать дипломатию, еще не поздно провести деэскалацию и вернуться к столу переговоров", - отметил он.
Байден добавил, что Россия согласилась на встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова 24 февраля, но если "агрессия начнется к этому времени, то двери дипломатии закроются".
"Перед Россией есть выбор – между войной, страданием и дипломатией, которая принесет улучшение для всех", – сказал президент США.
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