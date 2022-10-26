Об этом Байден сообщил в Twitter.

"Более 20 миллионов наших соотечественников уже получили обновленную вакцину от COVID. И сегодня я присоединился к ним", – написал президент США Джо Байден под фото.

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Байден 21 июля получил положительный результат теста на коронавирус, изолировался и перешел на дистанционную работу.

29 июля Джо Байден получил отрицательный тест на COVID-19.

30 июля президент США снова получил положительный тест на коронавирус. 6 и 7 августа он получил отрицательные тесты. Отметим, Байден прошел полный курс вакцинации против COVID-19, а также принял две бустерные дозы вакцины.

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