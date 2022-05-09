Байден: стремимся продолжить укреплять Украину и усугублять страдания Путина
Соединенные Штаты Америки планируют в дальнейшем продолжать укреплять Украину в войне против РФ
Об этом президент США Джо Байден после переговоров лидеров "Большой семерки" написал в твиттер.
"Сегодня я говорил с лидерами стран "Большой семерки" и президентом Зеленским о нашем непреклонном единстве и стремлении продолжать укреплять Украину и усиливать страдания Путина", - подчеркнул он.
8 мая Трюдо, Байден и лидеры G7 провели беседу с Президентом Украины Зеленским.
- Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом текущую ситуацию в Украине и дальнейшие шаги, которые Канада и США могут предпринять для поддержки украинского правительства и народа. Они обязались оказывать постоянную экономическую, безопасную и гуманитарную поддержку Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное