Байден: стремимся продолжить укреплять Украину и усугублять страдания Путина

Об этом президент США Джо Байден после переговоров лидеров "Большой семерки" написал в твиттер.

"Сегодня я говорил с лидерами стран "Большой семерки" и президентом Зеленским о нашем непреклонном единстве и стремлении продолжать укреплять Украину и усиливать страдания Путина", - подчеркнул он.

8 мая Трюдо, Байден и лидеры G7 провели беседу с Президентом Украины Зеленским.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом текущую ситуацию в Украине и дальнейшие шаги, которые Канада и США могут предпринять для поддержки украинского правительства и народа. Они обязались оказывать постоянную экономическую, безопасную и гуманитарную поддержку Украине.

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