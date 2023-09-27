Байден стал первым в истории президентом США, примкнувший к забастовке работников
Во вторник, 26 сентября, президент Джо Байден принял участие в забастовке работников автомобильной промышленности в Детройте
Об этом сообщает AP.
Президент США Джо Байден присоединился к акции протеста, организованной представителями профсоюза UAW (United Auto Workers) на складе запчастей General Motors – одном из нескольких объектов, где уже почти две недели продолжается забастовка.
Байден надел профсоюзную бейсболку и в громкоговоритель призвал бастующих не сдаваться. Президент призвал рабочих продолжать борьбу за повышение заработной платы, поскольку доходы автомобильных компаний растут.
Джо Байден стал первым в истории президентом США, примкнувшим к забастовке работников.
- 4 сентября сообщалось, что по результатам опроса, большая часть избирателей в США считает текущего президента Джо Байдена слишком старым, чтобы баллотироваться на вторую каденцию.
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