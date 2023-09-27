Байден стал первым в истории президентом США, примкнувший к забастовке работников

Об этом сообщает AP.

Президент США Джо Байден присоединился к акции протеста, организованной представителями профсоюза UAW (United Auto Workers) на складе запчастей General Motors – одном из нескольких объектов, где уже почти две недели продолжается забастовка.

Байден надел профсоюзную бейсболку и в громкоговоритель призвал бастующих не сдаваться. Президент призвал рабочих продолжать борьбу за повышение заработной платы, поскольку доходы автомобильных компаний растут.

Джо Байден стал первым в истории президентом США, примкнувшим к забастовке работников.