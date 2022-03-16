Байден: США предоставит 600 противовоздушных систем и вертолеты для защиты воздушного пространства Украины

Соответствующий указ президент США подписал сегодня, 16 марта, после своего брифинга, сообщает Еспресо. TV.

"Мы активизируем дополнительную помощь Украине на сумму 800 млн долларов. Всего на этой неделе мы предоставим Украине 1 млрд долларов от Пентагона для преодоления этого российского вторжения. Этот пакет будет включать беспредметную помощь: 600 противовоздушных систем и вертолеты для защиты воздушного пространства. По запросу Зеленского мы помогаем в получении противовоздушных систем, уже предоставили 9 тыс. вооружений, которые успешно используют в Украине против бронированных машин и танков, а также гранатометов и другого оружия, чтобы украинцы могли защищать своих гражданских людей, свои города и села от захватчиков. Также дадим 2 млн боеприпасов и дроны. Мы будем оказывать современную помощь Украине. Мы это не делаем сами, наши союзники увеличили военную помощь Украине", - сказал Джо Байден на брифинге.



Посмотреть весь брифинг здесь.

Напомним, черновики российской стороны: Подоляк о "плане для прекращения войны", который опубликовал Financial Times

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb