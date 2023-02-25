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Байден: США отреагируют, если Россия получит летальное оружие от Китая

25 февраля, 2023 суббота
06:20
Мир

24 февраля президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты "отреагируют", если Китай будет поставлять России летальное оружие для войны против Украины

Об этом Джо Байден заявил в интервью ABC News.

Президент США утвердил: если Россия получит от Китая летальное оружие для дальнейшего использования в войне в Украине, то Штаты "ответили бы".

"У меня был очень откровенный разговор с президентом Си прошлым летом по этому вопросу. И я заметил ему: господин президент, это не угроза, это просто утверждение, заявление о том, что, по моему мнению, реально. Вы видели, что произошло, когда остальной мир, в частности Европа, ощутили жестокость Путина в Украине", - утвердил Джо Байден.

Американский президент в частности напомнил Си Цзиньпину, как около 600 частных компаний покинули российский рынок – от McDonald's до Exxon, и так во всех сферах.

"И я сказал: если вы втянетесь в такую же жестокость, поддержите эти зверства, вы можете ощутить такие же последствия", - добавил он.

Так, по словам Джо Байдена, в США не видели, чтобы КНР передала в РФ летальное оружие и большая инициатива не ожидается от Пекина. Однако пересечение этой "красной линии" будет означать, что Штаты наложат "такие строгие санкции как на тех, кто это уже сделал".

На уточняющий вопрос журналиста, означало ли это серьезные последствия, глава Белого дома сказал, что США "дали бы ответ".

  • Напомним, 27 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США обезопасили Китай от поддержки РФ в войне против Украины.
  • 18 февраля The Wall Street Journal сообщил, что, несмотря на санкции, Россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI через своих дистрибьюторов и из стран Персидского залива.
  • А чиновники США утверждали , что Китай может оказывать нелетальную военную помощь России для использования в Украине: говорится о форме или даже бронежилете. Поэтому после этого госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил министра иностранных дел Китая Ван И , что если страна будет поддерживать вооруженную агрессию РФ, это будет иметь "серьезные последствия для межгосударственных отношений".
  • Позже постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд предостерегла Китай о принятии решения о предоставлении России летальной военной помощи.
  • 22 февраля спикер МИД Китая возразил , что страна будет поставлять РФ летальное оружие.
  • Администрация Байдена рассматривает возможность обнародования разведданных, свидетельствующих о том, что Китай взвешивает, следует ли поставлять оружие России для поддержки войны против Украины.
Россия
Китай
оружие
война с Россией
США
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