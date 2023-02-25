Байден: США отреагируют, если Россия получит летальное оружие от Китая

Об этом Джо Байден заявил в интервью ABC News.

Президент США утвердил: если Россия получит от Китая летальное оружие для дальнейшего использования в войне в Украине, то Штаты "ответили бы".

"У меня был очень откровенный разговор с президентом Си прошлым летом по этому вопросу. И я заметил ему: господин президент, это не угроза, это просто утверждение, заявление о том, что, по моему мнению, реально. Вы видели, что произошло, когда остальной мир, в частности Европа, ощутили жестокость Путина в Украине", - утвердил Джо Байден.

Американский президент в частности напомнил Си Цзиньпину, как около 600 частных компаний покинули российский рынок – от McDonald's до Exxon, и так во всех сферах.

"И я сказал: если вы втянетесь в такую же жестокость, поддержите эти зверства, вы можете ощутить такие же последствия", - добавил он.

Так, по словам Джо Байдена, в США не видели, чтобы КНР передала в РФ летальное оружие и большая инициатива не ожидается от Пекина. Однако пересечение этой "красной линии" будет означать, что Штаты наложат "такие строгие санкции как на тех, кто это уже сделал".

На уточняющий вопрос журналиста, означало ли это серьезные последствия, глава Белого дома сказал, что США "дали бы ответ".