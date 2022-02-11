Байден срочно обсудил угрозу России с лидерами Канады, Британии, Франции, Германии, Польши, Италии, Столтенбергом и представителями ЕС

Об этом сообщает пресс- служба НАТО.

Во встрече приняли участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, а также глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Участники четко дали понять, что любая дальнейшая агрессия России против Украины будет дорогой ценой, в то же время подтвердив, что они готовы продолжать диалог с Россией. Генеральный секретарь НАТО предупредил, что риск конфликта в Европе реальный, и приветствовал недавние дополнительные оборонные развертывания членами НАТО в восточной части Альянса", - говорится в сообщении.

Столтенберг сообщил, что на следующей неделе министры обороны стран-членов НАТО обсудят, как еще больше усилить оборонную позицию Североатлантического союза. Также все стороны договорились, что будут продолжать с Россией диалог.