Байден срочно обсудил угрозу России с лидерами Канады, Британии, Франции, Германии, Польши, Италии, Столтенбергом и представителями ЕС
В пятницу, 11 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден организовал виртуальную встречу для обсуждения наращивания военных сил России в Украине и вокруг нее и угроз для европейской и международной безопасности
Об этом сообщает пресс- служба НАТО.
Во встрече приняли участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, а также глава Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Участники четко дали понять, что любая дальнейшая агрессия России против Украины будет дорогой ценой, в то же время подтвердив, что они готовы продолжать диалог с Россией. Генеральный секретарь НАТО предупредил, что риск конфликта в Европе реальный, и приветствовал недавние дополнительные оборонные развертывания членами НАТО в восточной части Альянса", - говорится в сообщении.
Столтенберг сообщил, что на следующей неделе министры обороны стран-членов НАТО обсудят, как еще больше усилить оборонную позицию Североатлантического союза. Также все стороны договорились, что будут продолжать с Россией диалог.
- СМИ сообщают, что Россия продолжает взимать в оккупированный Крым и Белоруссию дополнительные военные силы и сотни единиц техники.
- На фоне увеличения численности российских войск у украинской границы госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что РФ может начать новое вторжение в Украину в любой момент, даже не дождавшись окончания Олимпийских игр в Пекине.
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