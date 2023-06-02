Байден споткнулся и упал на церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в четверг, 1 июня, в Академии военно-воздушных сил США в Колорадо. Джо Байден споткнулся и упал после вручения последнего диплома на выпускной церемонии.

Отметим, что 80-летнему президенту США помогли быстро подняться. После этого Джо Байден самостоятельно прошел к своему креслу на сцене.

Директор по коммуникациям Белого дома Бен ЛаБолт сообщил, что с Байденом все хорошо.

"На сцене был мешок с песком", – пишет он в твиттере.