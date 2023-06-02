Байден споткнулся и упал на церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США
Президент Джо Байден споткнулся и упал во время церемонии вручения дипломов в Академии военно-воздушных сил США
Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел в четверг, 1 июня, в Академии военно-воздушных сил США в Колорадо. Джо Байден споткнулся и упал после вручения последнего диплома на выпускной церемонии.
Отметим, что 80-летнему президенту США помогли быстро подняться. После этого Джо Байден самостоятельно прошел к своему креслу на сцене.
Директор по коммуникациям Белого дома Бен ЛаБолт сообщил, что с Байденом все хорошо.
"На сцене был мешок с песком", – пишет он в твиттере.
- Бывшая сотрудница Сената США Тара Рид, которая в 2020 году обвинила Джо Байдена в сексуальном насилии, сбежала в РФ и хочет получить российское гражданство, потому что "чувствует себя как дома".
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