Об этом со ссылкой на представителей Белого дома, сообщает "Украинская правда", сообщает "Эспрессо.Запад" .

В Белый дом прибыл ряд высших должностных лиц национальной безопасности. Среди них – советник по национальной безопасности Джейк Салливан, министр финансов Джанет Йеллен, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, министр обороны Ллойд Остин, директор ЦРУ Билл Бернс и вице-президент Камала Гаррис.

Ожидается, что в четверг Байден выложит набор санкций, подготовленный для сдерживания открытого нападения России на Украину. Объявлено, что Байден обратится к нации в 12 часов дня (19 по Киеву).

Как сообщил источник в Белом доме, президент США должен выйти в прессу, в том числе для оглашения санкционных решений:

"Как мы говорили, союзники по НАТО и наши партнеры наложат серьезные санкции против России как следствие этого нападения. Лидеры G7 будут встречаться для координации этого. Путин выбрал заранее спланированную им войну, которая принесет катастрофические потери жизней и страдания людей", - рассказал собеседник.

Также ожидается, что Байден объявит о предоставлении Украине дополнительного оружия для самозащиты.

Отметим, что в четверг лидеры Европейского Союза соберутся на внеочередной саммит, чтобы утвердить "адские санкции" против РФ.





