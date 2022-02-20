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Байден созвал заседание Совета национальной безопасности США

20 февраля, 2022 воскресенье
07:15
война с Россией Байден в Белом доме

Глава Белого дома Джо Байден созвал заседание Совета национальной безопасности Соединенных Штатов

Об этом сообщает сайт Белого дома.

Байден 20 февраля соберет заседание Совета национальной безопасности на фоне информации, что Россия может начать нападение на Украину в любой момент.

"Президент Байден продолжает следить за изменяющейся ситуацией в Украине и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Байден проинформирован о встречах вице-президента Камалы Гаррис на полях Мюнхенской конференции по безопасности - она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с лидерами стран Балтии и канцлером Германии Олафом Шольцем. 

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Джо Байден
русская агрессия
США
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