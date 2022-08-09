Байден сомневается, что военные учения Китая возле Тайваня перерастут в войну, - Reuters
Президент США Джо Байден обеспокоен активностью китайской армии, но он считает, что военные учения КНР вблизи Тайваня не приведут к дальнейшей эскалации
Об этом сообщает Reuters.
"Меня беспокоит их активность, но я не думаю, что они пойдут на что-то большее", - сказал Байден свой первый публичный комментарий по этому поводу после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.
В Министерстве обороны США отметили, что военные учения Китая вокруг Тайваня не изменили оценку Пентагона относительно того, что Китай не будет пытаться вернуть Тайвань военным путем в течение следующих двух лет.
- Напомним, Тайвань проведет военные учения с имитацией защиты от вторжения Китая.
- Ранее сообщалось, что Китай завершил четырехдневные учения у Тайваня, которые начал в ответ на визит на остров американского высокопоставленного чиновника Нэнси Пелоси.
- 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". На что Китай объявил о военных учениях вокруг Тайваня.
- А уже 3 августа завершился визит Пелоси в Тайвань. Спикер палаты представителей конгресса США провела символические встречи с руководством островного государства, получила орден и посетила музей, освещающий борьбу Тайваня с Китаем.
- 4 августа Китай начал военные учения с боевой стрельбой в шести зонах вокруг Тайваня.
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