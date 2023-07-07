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Обзор

Байден согласовал предоставление кассетных боеприпасов Украине, Зеленский будет говорить о зерновом соглашении с Эрдоганом. Акценты мировых СМИ 7 июля

Андриана Стахив
7 июля, 2023 пятница
12:03
Мир про Украину

Президент Байден одобрил предоставление Украине американских кассетных боеприпасов, а Зеленский будет говорить о проблемах зернового соглашения с Эрдоганом на фоне приближающегося саммита НАТО

На таких темах акцентируют международные издания на утро 7 июля.

Байден согласовал поставку кассетных боеприпасов Украине

Такой шаг, пишет The Washington Post, происходит на фоне беспокойства по поводу отставания Украины в контрнаступлении против укрепленных российских войск и сокращения западных запасов обычной артиллерии.

Этому решению передавали многомесячные прения, поскольку кассетные боеприпасы запрещены в большинстве стран мира. Более 120 стран присоединились к конвенции, запрещающей их применение как негуманное и невыборочное, в значительной степени из-за высокого уровня засорения ландшафта неразорванными боеприпасами, угрожающими как своим войскам, так и гражданскому населению, часто в течение десятилетий после завершения конфликта. Тем не менее, США, Украина и Россия не являются участниками этой конвенции.

В Пентагоне говорят о том, что современные кассетные боеприпасы, испытанные в 2020 году, имеют значительно более низкий процент неразорванных снарядов, он составляет 2,35, иногда несколько ниже. Хотя это также превышает предел в 1%, установленный Конгрессом. Официальные лица "тщательно отбирают" боеприпасы с показателем 2,35% или ниже для передачи Украине, заявляет представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

Вместе с тем представитель оборонного ведомства заявил, что детали новых оценок "не подлежат разглашению", в частности, как, когда и где проводились испытания, включали ли они реальные стрельбы или виртуальные симуляции.

Как поясняют в WP, в лимите (1%), установленном Конгрессом на уровень неработающих кассетных боеприпасов, нет ни одного положения об исключении из этого правила. Поэтому, по словам представителя Белого дома, Байден обойдет его и Конгресс, изъяв боеприпасы из имеющихся оборонительных запасов в соответствии с редко используемым положением Закона о помощи иностранным государствам, позволяющим президенту оказывать помощь независимо от ассигнований или ограничений на экспорт вооружений, если он решит, что это отвечает жизненно важным интересам национальной безопасности США.

Джо Байден

Фото: reuters

Зеленский будет говорить о зерновом соглашении с Эрдоганом на фоне приближающегося саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, чтобы обсудить черноморское зерновое соглашение, которое вновь оказалось под угрозой, поскольку Россия может отказаться его продолжать. Об этом сообщает The New York Times.

Срок заключенного в прошлом году соглашения, где посредниками выступили Турция и ООН, истекает 17 июля. Это соглашение позволило экспортировать украинское зерно через российскую блокаду в Черном море, однако Россия неоднократно угрожала отказаться от нее, заявляя, что она препятствует российскому экспорту. Вместе с тем каждый раз в момент договоренности удавалось сохранить и продлить.

Встреча президентов состоится на фоне предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, где будет решаться судьба вступления в альянс Швеции, на что пока своего согласия Турция не дает, блокируя заявку уже в течение нескольких месяцев. Это вызывает опасения других представителей НАТО, что отказ от расширения Альянса станет символической победой президента России Путина.

Открытым вопросом в ходе двухдневных встреч будет также заявка Украины. Зеленский заявил, что ожидает от Альянса приглашения для Украины, даже если его страна не сможет стать полноправным членом до окончания войны.

зерно, зернова угода

Фото: gettyimages

Мир
Украина
Россия
Война с Россией
США
оружие для Украины
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