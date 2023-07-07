На таких темах акцентируют международные издания на утро 7 июля.

Байден согласовал поставку кассетных боеприпасов Украине

Такой шаг, пишет The Washington Post, происходит на фоне беспокойства по поводу отставания Украины в контрнаступлении против укрепленных российских войск и сокращения западных запасов обычной артиллерии.

Этому решению передавали многомесячные прения, поскольку кассетные боеприпасы запрещены в большинстве стран мира. Более 120 стран присоединились к конвенции, запрещающей их применение как негуманное и невыборочное, в значительной степени из-за высокого уровня засорения ландшафта неразорванными боеприпасами, угрожающими как своим войскам, так и гражданскому населению, часто в течение десятилетий после завершения конфликта. Тем не менее, США, Украина и Россия не являются участниками этой конвенции.

В Пентагоне говорят о том, что современные кассетные боеприпасы, испытанные в 2020 году, имеют значительно более низкий процент неразорванных снарядов, он составляет 2,35, иногда несколько ниже. Хотя это также превышает предел в 1%, установленный Конгрессом. Официальные лица "тщательно отбирают" боеприпасы с показателем 2,35% или ниже для передачи Украине, заявляет представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер.

Вместе с тем представитель оборонного ведомства заявил, что детали новых оценок "не подлежат разглашению", в частности, как, когда и где проводились испытания, включали ли они реальные стрельбы или виртуальные симуляции.

Как поясняют в WP, в лимите (1%), установленном Конгрессом на уровень неработающих кассетных боеприпасов, нет ни одного положения об исключении из этого правила. Поэтому, по словам представителя Белого дома, Байден обойдет его и Конгресс, изъяв боеприпасы из имеющихся оборонительных запасов в соответствии с редко используемым положением Закона о помощи иностранным государствам, позволяющим президенту оказывать помощь независимо от ассигнований или ограничений на экспорт вооружений, если он решит, что это отвечает жизненно важным интересам национальной безопасности США.

Фото: reuters

Зеленский будет говорить о зерновом соглашении с Эрдоганом на фоне приближающегося саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, чтобы обсудить черноморское зерновое соглашение, которое вновь оказалось под угрозой, поскольку Россия может отказаться его продолжать. Об этом сообщает The New York Times.

Срок заключенного в прошлом году соглашения, где посредниками выступили Турция и ООН, истекает 17 июля. Это соглашение позволило экспортировать украинское зерно через российскую блокаду в Черном море, однако Россия неоднократно угрожала отказаться от нее, заявляя, что она препятствует российскому экспорту. Вместе с тем каждый раз в момент договоренности удавалось сохранить и продлить.

Встреча президентов состоится на фоне предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, где будет решаться судьба вступления в альянс Швеции, на что пока своего согласия Турция не дает, блокируя заявку уже в течение нескольких месяцев. Это вызывает опасения других представителей НАТО, что отказ от расширения Альянса станет символической победой президента России Путина.

Открытым вопросом в ходе двухдневных встреч будет также заявка Украины. Зеленский заявил, что ожидает от Альянса приглашения для Украины, даже если его страна не сможет стать полноправным членом до окончания войны.

Фото: gettyimages